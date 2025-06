Al castello di Montecuccolo una festa medievale nel 700° di Zappolino e della secchia rapita

Immergiti in un viaggio nel passato tra le mura del castello di Montecuccolo, dove il 21 e 22 giugno si celebrano i 700 anni della celebre battaglia di Zappolino e della Secchia Rapita. Una festa medievale ricca di rievocazioni, spettacoli e atmosfere autentiche dedicate ai contrasti tra Guelfi e Ghibellini. Un’occasione unica per rivivere momenti epici e immergersi in un’epoca affascinante, rendendo indimenticabile questa celebrazione storica. La storia prende vita sotto i nostri occhi!

Il 21 e il 22 giugno prendono il via le celebrazioni per il 700° della battaglia di Zappolino e della secchia rapita con una festa medievale dedicata ai guelfi e ai ghibellini che si svolgerĂ nella cornice del castello di Montecuccolo.

IL CASTELLO DI MONTECUCCOLO, situato a pochi chilometri da Pavullo nel Frignano, è un’imponente fortezza medievale costruita su uno sperone roccioso. Di origine antica, fu residenza della nobile famiglia Montecuccoli, tra cui spicca Raimondo Montecu Vai su Facebook

