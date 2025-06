Al Ain-Juventus | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Preparati a vivere un emozionante esordio nel Mondiale per Club 2025! La Juventus affronta l'Al Ain nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, nel girone G allo stadio Audi Field di Washington. Scopri orario, probabili formazioni e dove vederla in chiaro, per non perdere nemmeno un attimo di questa avvincente sfida che potrebbe segnare l'inizio di una nuova avventura bianconera.

(Adnkronos) – La Juventus esordisce nel Mondiale per Club 2025. I bianconeri scendono in campo oggi, nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, sfidando gli emiratini dell'Al Ain, nella prima giornata del girone G allo stadio Audi Field di Washington – in diretta tv e streaming. Dopo aver chiuso la stagione al quarto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Al Ain-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

In questa notizia si parla di: juventus - orario - probabili - formazioni

Juventus Udinese: dove vederla, orario e probabili formazioni - Juventus e Udinese si sfidano allo Stadium di Torino per la 37ª giornata di Serie A. Scopriamo insieme l'orario della partita, le probabili formazioni e dove seguirla in diretta TV.

Juventus-Al-Ain: dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, probabili formazioni, orario e telecronaca Vai su Facebook

Venezia-Juventus: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Vai su X

Al Ain-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Juventus-Al-Ain: dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, probabili formazioni, orario e telecronaca; Al Ain-Juventus: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club.

Al Ain-Juventus: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club - Juventus, gara valida per la prima giornata del Gruppo G del Mondiale per Club in programma alle ore 3. Scrive tuttosport.com

Al Ain-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) - I bianconeri scendono in campo oggi, nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, sfidando gli emiratini dell'Al Ain, nella prima g ... Come scrive msn.com