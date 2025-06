Al-Ain-Juventus orario e dove vedere la partita del Mondiale per Club in chiaro e streaming

Al cuore della notte italiana, la Juventus si prepara a sfidare l’Al-Ain nel Mondiale per Club 2025, un match imperdibile che mette in palio la gloria internazionale. Dove seguirlo? Scopri orario, canali in TV, piattaforme streaming e tutte le anticipazioni sulla partita, con le probabili formazioni e i retroscena più interessanti. Il calcio di alta classe ti aspetta: non perdere neanche un minuto di questa emozionante sfida!

Nel cuore della notte italiana, i bianconeri esordiscono nel Mondiale per Club contro l'Al-Ain a Washington. Ecco dove vederla in TV e streaming, le probabili formazioni, e tutti i retroscena sulla sfida. È tutto pronto per l'esordio della Juventus al Mondiale per Club 2025. I bianconeri, inseriti nel Gruppo G con Manchester City, Wydad Casablanca e Al-Ain, affrontano proprio la formazione emiratina nella prima giornata del girone. Si gioca alle 3:00 di notte italiane (le 21:00 locali) all'Audi Field di Washington. cosa è il mondiale di Club Il Mondiale per club (ufficialmente: FIFA Club World Cup) è una competizione internazionale di calcio organizzata dalla FIFA. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Al-Ain-Juventus, orario e dove vedere la partita del Mondiale per Club in chiaro e streaming

In questa notizia si parla di: club - mondiale - juventus - streaming

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club, quando giocano Inter e Juventus: gli orari e dove vederle in chiaro (tv e streaming) https://msn.com/it-it/sport/other/mondiale-per-club-quando-giocano-inter-e-juventus-gli-orari-e-dove-vederle-in-chiaro-tv-e-streaming/ar-AA1GNL5q?ocid=s Vai su X

Mondiale per Club, quando giocano Inter e Juventus: gli orari e dove vederle in chiaro (tv e streaming) Vai su Facebook

Al Ain-Juventus, le probabili: attacco Conceiçao-Yildiz-Kolo Muani; Dove vedere il Mondiale per Club oggi: diretta tv gratis delle partite e orario italiano; Al Ain-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).

Al Ain-Juventus del Mondiale per club: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Incassata conferma e rinnovo di contratto fino al 2027, Igor Tudor può ufficialmente considerarsi a tutti gli effetti allenatore della Juventus. Secondo msn.com

Al Ain-Juventus oggi al Mondiale per Club, orario e dove vederla in TV e streaming: formazioni e canale - La sfida della squadra di Tudor contro la formazione emiratina si giocherà giovedì 19 giugno, nella notte, ... Segnala fanpage.it