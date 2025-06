Al Ain-Juventus oggi al Mondiale per Club orario e dove vederla in TV e streaming | formazioni e canale

Non perdere l’atteso debutto della Juventus al Mondiale per Club: il match contro l’Al Ain è in programma giovedì 19 giugno alle 3:00 di notte. Scopri orario, dove vederlo in TV e streaming, formazioni e dettagli sulla sfida che promette emozioni intense e grandi aspettative. Restate con noi per tutte le notizie sulla partita tra i campioni italiani e gli emiratini!

Al Ain-Juventus è il match valido per la prima partita dei bianconeri al Mondiale per Club. La sfida della squadra di Tudor contro la formazione emiratina si giocherà giovedì 19 giugno, nella notte, alle ore 3:00. 🔗 Leggi su Fanpage.it

