Al Ain-Juventus in tv | dove seguire in chiaro la FIFA Club World Cup

Alle ore 03.00 della notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno si gioca Al Ain-Juventus, partita in. 🔗 Leggi su Ascoltitv.it © Ascoltitv.it - Al Ain-Juventus in tv: dove seguire in chiaro la FIFA Club World Cup

Juventus, torna anche un altro ex? Può seguire Conte in bianconero: il possibile ruolo e tutti i dettagli - La possibiletripresa di Antonio Conte alla Juventus si avvicina, con voci sempre più concrete. Secondo La Gazzetta dello Sport, anche un altro ex potrebbe tornare a collaborare con il tecnico, aprendo nuovi scenari per lo staff bianconero.

In vista del Mondiale per Club FIFA 2025 - evento che vedrà in campo Inter e Juventus, insieme a Manchester City, River Plate, Real Madrid, Bayern Monaco e non solo, di cui Mediaset trasmetterà una partita al giorno in chiaro tra le migliori in programma - il c Vai su Facebook

Juventus-Al-Ain: dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, probabili formazioni, orario e telecronaca - La Juventus di Igor Tudor è pronta a debuttare nel nuovo Mondiale per club organizzato dalla FIFA negli Stati Uniti. Secondo msn.com

Mondiale per Club, quando giocano Inter e Juventus: orari, dove vederle in chiaro (tv e streaming), gironi, calendario e montepremi - Domenica 15 giugno è ufficialmente iniziato il nuovo Mondiale per Club FIFA, competizione intercontinentale che ha preso il via con la partita ... Si legge su msn.com