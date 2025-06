Al Ain-Juventus il pronostico del Mondiale per Club | si alla combo idea sul marcatore

Il Mondiale per Club entra nel vivo con sfide entusiasmanti e pronostici da non perdere. Tra le partite più attese c’è quella tra Juventus e Al-Ain, dove il nostro focus si concentra sulla combo idea sul marcatore: un’opportunità per rendere la notte ancora più interessante. Restate con noi, perché analizzare le chance di gol e i possibili marcatori può fare la differenza per un betting vincente!

Prosegue il Mondiale per Club, che si sta svolgendo negli Stati Uniti, con la prima giornata degli ultimi due gironi che sta per prendere il via. Protagonista sarà anche la seconda italiana impegnata dopo l’Inter, che ha pareggiato 1-1 all’esordio con il Monterrey, ovvero la Juventus, chiamata ad affrontare l’Al-Ain. Appuntamento fissato nella notte tra giovedì e venerdì, con fischio d’inizio in programma alle ore 3 all’ Audi Field di Washington. I bianconeri se la vedranno contro la formazione degli Emirati Arabi, in un impegno che sarà da vincere per cominciare al meglio il cammino ed indirizzare già la qualificazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Al Ain-Juventus, il pronostico del Mondiale per Club: si alla combo, idea sul marcatore

