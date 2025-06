Aiuto non li trovo più Due ragazzi scomparsi mentre fanno il bagno l’amica lancia l’allarme | uno è morto

Una giornata estiva, promessa di relax e allegria tra amici, si è trasformata in un incubo. Due ragazzi sono scomparsi mentre facevano il bagno nel fiume, e l’allarme lanciato dall’amica ha portato a un disperato tentativo di salvataggio. La tragedia ha lasciato una comunità sgomenta: uno di loro non ce l’ha fatta. Un tragico ricordo che ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un attimo.

Una giornata estiva, iniziata all’insegna della spensieratezza e del divertimento tra amici, si è trasformata in un dramma che ha lasciato sgomenta un’intera comunità. Tre ragazzi avevano deciso di trascorrere qualche ora in riva a un fiume, forse per cercare refrigerio dal caldo, forse semplicemente per godersi un momento insieme. Nessuno di loro immaginava che quella scelta si sarebbe rivelata fatale per uno di loro. >> “Oddio, aiuto!”. Caterina Balivo choc a La Volta Buona: l’incidente davanti agli ospiti, imbarazzo e caos in studio L’allarme è scattato all’improvviso. Una voce agitata ha contattato i carabinieri riferendo che due giovani si erano tuffati in acqua e non erano più riemersi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: ragazzi - aiuto - trovo - scomparsi

La Consulta Giovanile dopo i fondi: “Accogliamo il passo con spirito propositivo, ora chiediamo l’aiuto dei ragazzi” - Dopo il taglio dei fondi, la Consulta Giovanile di Monreale accoglie con entusiasmo la restituzione di 5mila euro approvata dal Consiglio comunale.

Ottomila minori scomparsi in sei mesi in Italia. È questo il dato più allarmante dentro il dossier realizzato da Telefono azzurro e presentato in occasione del convegno "I bambini invisibili" alla Camera dei deputati. I numeri si riferiscono al primo semestre del 20 Vai su Facebook

??Matteo non si trova: scende in campo anche Chi l'ha visto?; Alphaville Pedrosa scomparso da Roma il 31 dicembre, appello della mamma: Non mangio e non dormo più; Giuseppe e Lorenzo Deiana scomparsi da un mese in mare a Olbia: non si trova neanche la barca, la nuova terrib.

Ragazzi scomparsi, c'è un video in cui Filippo aggredisce Giulia - Svolta nel caso dei ragazzi scomparsi, ci sarebbe un video, ripreso delle telecamere di videosorveglianza nel piazzale di Fossò dove erano state trovate macchie di sangue ... Come scrive la7.it

L'angoscia per i 22enni scomparsi. I genitori dei ragazzi lanciano un appello: "Tornate a casa" - Anche Elisa Camerotto, la zia materna di Giulia, ha parlato pubblicamente rivolgendosi direttamente ai ragazzi: "Fermatevi, chiamate i vostri genitori o chiedete aiuto a qualcuno, non vi preoccupate. Riporta rainews.it