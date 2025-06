Airbus Helicopters e Leonardo studiano l' evoluzione a lungo termine dell' NH90 Block 2

Airbus Helicopters e Leonardo uniscono le forze per delineare il futuro dell'NH90 Block 2, rispondendo alla richiesta di Nahema. Questo studio strategico mira a definire un'evoluzione a lungo termine, con innovazioni che spaziano dall’avionica modulare a configurazioni più omogenee e migliorate. Un progetto che promette di rivoluzionare l’industria degli elicotteri militari, garantendo efficienza e versatilità superiori. Il futuro dell’NH90 si sta scrivendo oggi.

Airbus Helicopters e Leonardo "uniscono le forze per avviare uno studio finalizzato a definire le basi dell'evoluzione a lungo termine dell' NH90, noto come Block 2, su richiesta di Nahema (Nato Helicopter Management Agency)". Airbus lo indica, con una nota, spiegando che "l'aggiornamento del Block 2 includerà significativi miglioramenti strutturali dell' elicottero, tra cui avionica modulare, maggiore omogeneità di configurazione, migliori prestazioni e semplificazione della manutenzione, oltre a nuove capacità nel campo del combattimento collaborativo, della connettività e del teaming con e senza equipaggio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Airbus Helicopters e Leonardo studiano l'evoluzione a lungo termine dell'NH90 Block 2

