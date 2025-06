Air India il padre del 17enne che ha ripreso lo schianto in diretta | Perché ha smesso di usare il cellulare – Il video

Aryan Asari, il giovane di 17 anni di Ahmedabad, ha immortalato in diretta l'incidente dell'aereo Air India, un evento tragico che ha sconvolto il mondo. Mentre riprendeva con innocenza, si è trovato testimone di una tragedia immane, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti. La sua storia ci ricorda come anche i momenti più semplici possano assumere un significato profondo e inaspettato.

Si chiama Aryan Asari e ha 17 anni il ragazzo che ha filmato lo schianto dell’aereo Air India, l’incidente che ha provocato oltre 200 morti e lasciato in vita un unico sopravvissuto Vishwash Kumar Ramesh. Il giovane era affacciato alla finestra della casa di suo padre ad Ahmedabad, in India, quando ha iniziato ingenuamente a fare un video dell’aereo, ma senza immaginare che di lì a poco avrebbe catturato in diretta l’enorme incidente. Il 17enne, infatti, ha una passione per gli aerei. «Ho visto l’aereo. Andava giù e giù. Poi ha vacillato e si è schiantato proprio davanti ai miei occhi», ha raccontato il ragazzo. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: india - schianto - padre - 17enne

Aereo dell’Air India precipita con 243 persone a bordo: era diretto a Londra. Lo schianto sulle case dopo il decollo – Il video - Tragedia aerea in India: un volo Air India diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo, coinvolgendo 243 persone e precipitando in un quartiere residenziale di Ahmedabad.

Air India, il 17enne che ha ripreso lo schianto del volo «è traumatizzato. Non usa più il telefono» Vai su X

Pier Paolo Pasolini fu ucciso nella notte tra l'1 e il 2 novembre 1975 all'Idroscalo di Ostia, sul litorale romano. Un 17enne, Pino Pelosi, confessò l'assassinio. Ecco cosa sappiamo di quell'omicidio Vai su Facebook

Air India, il padre del 17enne che ha ripreso lo schianto in diretta: «Perché ha smesso di usare il cellulare» - Il video; Air India, chi è il 17enne che ha ripreso lo schianto. Il padre: «È traumatizzato, non usa più il telefono»; Il 17.enne che ha filmato lo schianto di Air India: «Traumatizzato, ha smesso di usare il telefono».

Air India, chi è il 17enne che ha ripreso lo schianto. Il padre: «È traumatizzato, non usa più il telefono» - Si trovava a casa del padre, vicino all’aeroporto di Ahmedabad, quando Boeing 787- Riporta msn.com

Air India, il 17enne che ha ripreso lo schianto: «È traumatizzato, non tocca più il telefono» - Aryan Asari, 17 anni, non immaginava che la sua passione per gli aerei potesse trasformarsi in un incubo. Secondo informazione.it