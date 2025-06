Aiello del Sabato nasce il consultorio legale femminile

Aiello del Sabato dà vita a un nuovo punto di riferimento: il Consultorio Legale Femminile, un luogo dedicato all’ascolto, al supporto e alla tutela delle donne. Frutto della passione e dell’impegno della Consulta delle Donne, questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso una comunità più inclusiva e solidale. La presentazione ufficiale avverrà questa sera alle 20:30 presso la Biblioteca Comunale, un appuntamento da non perdere per rafforzare il nostro impegno comune.

Ad Aiello del Sabato nasce il consultorio femminile, uno spazio di ascolto, supporto e tutela per le donne. Un passo importante per la comunità. Il progetto, voluto con forza dalla Consulta delle Donne di Aiello del Sabato, sarà presentato questa sera alle 20:30 presso la Biblioteca Comunale.

