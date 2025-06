Aiea | Nessuno sforzo Iran per nucleare

In un contesto globale di crescente tensione nucleare, le ultime dichiarazioni dell'AIEA offrono una prospettiva sorprendente: Rafael Grossi afferma che non ci sono prove di uno sforzo sistematico dell'Iran per sviluppare armi nucleari. Questa analisi potrebbe cambiare le carte in tavola e influenzare le future negoziazioni, lasciando tutti con un interrogativo: quali sono le vere intenzioni di Teheran?

21.00 "Siamo arrivati alla conclusione di non poter affermare che al momento ci sia stato alcuno sforzo sistematico in Iran per cercare di sviluppare un'arma nucleare". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, secondo cui il rapporto presentato nei giorni scorsi, e usato da Israele per citare l'attacco contro Teheran, afferma che l'Iran sta arricchendo l'uranio al 60%, unico Paese al mondo a farlo, e che "questo √® un elemento di preoccupazione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

