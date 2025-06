Aiea | Nessuna Prova di Sforzo Iraniano per Arma Nucleare ma Uranio Arricchito Preoccupa

L'Aiea rassicura: attualmente, non ci sono prove di un programma sistematico di arma nucleare in Iran, nonostante l'uranio arricchito al 60% susciti preoccupazioni. Il direttore Rafael Grossi ha sottolineato come, sebbene ci siano elementi di allarme, non si possa ancora affermare con certezza che Teheran abbia intenzioni militari precise. La situazione resta delicata e richiede monitoraggio costante per evitare escalation future.

"Siamo giunti alla conclusione che non possiamo affermare che al momento in Iran ci sia uno sforzo sistematico per produrre un' arma nucleare ". Lo ha detto il direttore dell' Aiea, Rafael Grossi, a Sky News. Il rapporto dell'Aiea, ampiamente citato da Israele, ha rilevato che l'Iran sta arricchendo il 60% di uranio, l'unico Paese al mondo a farlo. Quindi "c'erano elementi di preoccupazione", ha spiegato Grossi aggiungendo: "Ma dire che stanno costruendo e fabbricando un'arma nucleare, no, non l'abbiamo detto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aiea: Nessuna Prova di Sforzo Iraniano per Arma Nucleare, ma Uranio Arricchito Preoccupa

In questa notizia si parla di: aiea - arma - nucleare - sforzo

Il capo dell’AIEA Rafael Grossi: “Nessuna prova che l’Iran si stesse dotando di un’arma nucleare” - Rafael Grossi, direttore dell’AIEA, smorza le preoccupazioni sul programma nucleare iraniano, dichiarando: "Nessuna prova di un movimento strutturato verso armi nucleari.

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, ammette che l'Iran non avrebbe costruito un'arma nucleare. "Quello che abbiamo riferito è che non abbiamo alcuna prova di uno sforzo sistematico per procedere vers Vai su X

ISRAELE PRENDE DI MIRA IL CUORE DEL PROGRAMMA NUCLEARE IRANIANO Valutare l'entità della battuta d'arresto del progresso atomico di Teheran richiederà tuttavia del tempo, dicono gli esperti «The New York Times» (International Edition) 14 Jun Vai su Facebook

Aiea, 'mai detto che Iran sta costruendo un'arma nucleare'; Iran, Grossi (Aiea): Non abbiamo prove di uno sforzo di Teheran per sviluppare un'arma atomica; Aiea, «mai detto che Iran sta costruendo un arma nucleare».

Aiea: Nessuna Prova di Sforzo Iraniano per Arma Nucleare, ma Uranio Arricchito Preoccupa - Rafael Grossi dell'Aiea afferma che l'Iran non sta costruendo un'arma nucleare, ma il 60% di uranio arricchito desta preoccupazioni. Da quotidiano.net

Iran, capo Aiea alla Cnn: nessuna prova di un'arma nucleare. Il video diventa virale - Fa il giro del mondo l'intervista dell'anchorwoman Christiane Amanpour al capo dell'Aiea Rafael Grossi, intervista che rimbalza su tutti i social. tg.la7.it scrive