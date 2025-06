Ai microfoni del podcast Non lo faccio x moda la cantante ha raccontato il faticoso percorso di accettazione di sé e del proprio corpo Dall' intervento per l' asportazione del rene alle scelte estetiche a Sanremo 2025

Francesca Michielin si apre senza filtri nel podcast "Non lo faccio x moda", raccontando il suo percorso di accettazione e resilienza. Dalla lotta con il corpo, segnata dall’intervento per rimuovere un rene, alle scelte estetiche che la accompagneranno a Sanremo 2025, la cantautrice rivela le sfide e le ispirazioni che hanno plasmato la sua musica e la sua vita. Un viaggio di autenticità destinato a ispirare tutti noi.

Francesca Michielin si è raccontata senza filtri nel podcast Non lo faccio x moda, condotto da Giulia Salemi. La cantautrice di Bassano del Grappa ha parlato del suo percorso artistico, del rapporto con il proprio corpo e delle sue ispirazioni musicali. Francesca Michielin e l'intervento per asportare un rene: «Non riconoscevo più il mio corpo» Francesca Michielin: difetti e cicatrici sono parte di me. La Michielin non ha nascosto di aver vissuto un periodo molto difficile, durante il quale ha seriamente considerato l'idea di lasciare la musica.