AI for Business il Master per sopravvivere nell’era dell’intelligenza artificiale

Se vuoi stare al passo con l’innovazione e trasformare il tuo business attraverso le potenzialità dell’intelligenza artificiale, non puoi perdere l’occasione di iscriverti alla quinta edizione di “AI for Business”. Organizzato da Italian Tech Academy in collaborazione con Talent Garden, questo master part-time è la chiave per acquisire competenze strategiche e pratiche. Le iscrizioni sono aperte: preparati a rivoluzionare il tuo futuro professionale!

Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione di “AI for Business”, il Master part-time organizzato dalla Italian Tech Academy del Gruppo Gedi in collaborazione con Talent Garden. Le prime quattro edizioni sono andate sold out in breve tempo. Il nuovo ciclo di lezioni inizia il. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “AI for Business”, il Master per sopravvivere nell’era dell’intelligenza artificiale

In questa notizia si parla di: business - master - sopravvivere - intelligenza

“AI for Business”, il Master per sopravvivere nell’era dell’intelligenza artificiale; Controllo di gestione: intelligenza artificiale sempre più strategica per le imprese.

“AI for Business”, il Master per sopravvivere nell’era dell’intelligenza artificiale - Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione di “AI for Business”, il Master part- repubblica.it scrive

“AI for Business”, il Master per chi vuole usare l’intelligenza artificiale - Come giornalista, seguo ogni giorno per La Repubblica gli sviluppi del business dell’intelligenza artificiale, intervistando e raccontando i ... repubblica.it scrive