AI da desiderare o temere? Il compito di normare il futuro

L'Intelligenza Artificiale si presenta come una forza rivoluzionaria, capace di trasformare ogni aspetto della nostra vita. Mentre alcuni ne sono entusiasti, vedendo in essa un alleato potenciamente insostituibile, altri temono le implicazioni etiche e sociali che può portare. La domanda cruciale rimane: dobbiamo desiderarla o temere il compito di normarne il futuro? La risposta dipende da come sapremo guidare questa straordinaria tecnologia, con responsabilità e visione.

Ho chiesto a lei di autodefinirsi. E ha risposto: «L'Intelligenza Artificiale (AI) è la capacità di una macchina di simulare il comportamento intelligente umano, come apprendere, ragionare e risolvere problemi. Grazie a algoritmi e dati, le macchine possono eseguire compiti che normalmente richiedono l'intelligenza umana». Entro questi confini, con una divisione fra grandemente entusiasti e fortemente. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - AI, da desiderare o temere? Il compito di normare il futuro

In questa notizia si parla di: desiderare - temere - compito - normare

AI, da desiderare o temere? Il compito di normare il futuro.

AI, da desiderare o temere? Il compito di normare il futuro - Parla un grande esperto di Intelligenza Artificiale, il costituzionalista Oreste Pollicino, messinese, professore ordinario alla Bocconi di Milano ... Riporta gazzettadelsud.it