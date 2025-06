Ahi mare pisano! | Soltanto due vele Legambiente boccia la qualità ambientale

Il mare pisano, tra sogni e realtà, si presenta come un luogo di contrasti: da un lato le acque cristalline e la bellezza naturale, dall’altro le criticità ambientali che ne mettono in discussione la qualità. La recente guida "Il mare più bello" di Legambiente e Touring Club boccia purtroppo solo due delle tante vele assegnate, sottolineando il bisogno di una maggiore attenzione e responsabilità per tutelare questa preziosa risorsa. Ecco perché la salvaguardia del nostro mare è una sfida che riguarda tutti noi, affinché possa tornare ad essere davvero...

Il mare del litorale pisano è pulito? E’ sano? E’ bello? La risposta è: "ni", o "così e così" se preferite. Queste risposte le si deducono dalla guida " Il mare più bello " redatta da ormai 25 anni da Legambiente e Touring Club, un vademecum che "vorrebbe stimolare le villeggiature di quanti preferiscono scegliere la propria meta estiva all’insegna della responsabilità e della qualità ambientale" si legge nel sito di Legambiente. Il mare pisano conquista due vele su cinque (il massimo punteggio dato alla qualità di mare e rispetto dell’ambiente e del paesaggio). In Toscana, non siamo tra le eccellenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ahi mare pisano!: "Soltanto due vele". Legambiente boccia la qualità ambientale

In questa notizia si parla di: mare - pisano - legambiente - qualità

Ascea premiata con le 4 Vele di Legambiente e con la bandiera Comune Amico delle Tartarughe marine Blue Economy Forum – Il Mare più Bello | Roma, 13 giugno 2025 Stamattina il nostro territorio ha ricevuto un importante riconoscimento: Ascea conq Vai su Facebook

La Cedu condanna l’Italia per inquinamento delle fonderie Pisano; Scolmatore di Calambrone fortemente inquinato secondo l'analisi di Legambiente; 'American Beach', Legambiente: Ci sono opinioni diverse, sia invece solo libera.