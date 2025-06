Aggressione sul lungomare | fermato un 50enne

Un pomeriggio di tensione sul lungomare di San Benedetto, dove un uomo del luogo è stato vittima di un'aggressione violenta da parte di un 50enne. La scena si è svolta tra l’area ex camping e via Legnago, ma grazie al coraggio della vittima, che non si è arresa alle ferite, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare lo sconosciuto. Una vicenda che evidenzia l’importanza della reattività in situazioni di emergenza.

Un’aggressione nel pomeriggio di ieri sul lungomare di San Benedetto. La vicenda è iniziata nei pressi dell’area ex camping e si è protratta fino a via Legnago, una delle traverse dell’isola pedonale. Un uomo del luogo è stato aggredito e picchiato da un 50enne che poi si è allontanata. La vittima dell’aggressione, però, nonostante ferita, ha inseguito lo sconosciuto fino in centro consentendo ai carabinieri e alla polizia locale di poterlo intercettare e fermare. Il ferito è stato soccorso da un equipaggio della Croce Verde che l’ha trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale, dov’è stato medicato e sottoposto ad accertamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggressione sul lungomare: fermato un 50enne

