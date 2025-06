Aggressione con un morso all' ex compagno | donna arrestata per stalking e lesioni

Un episodio drammatico scuote Faenza, dove una donna di 37 anni è stata arrestata dopo un grave episodio di violenza nei confronti dell’ex compagno. La lite, nata da questioni di cuore complicate, è degenerata in un’aggressione con un morso, portando alla denuncia per stalking e lesioni. La vicenda mette in luce quanto le tensioni passionali possano sfociare in comportamenti estremi, evidenziando l’importanza di intervenire tempestivamente per prevenire tragedie.

Una lite tra ex è degenerata in un'aggressione e si è conclusa con un arresto. A finire per guai sarebbe una donna di 37 anni, fermata domenica sera dai Carabinieri di Faenza per i reati di stalking e lesioni ai danni dell’ex compagno 48enne. Da quanto emerso, pare che i due oltre alla relazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Aggressione con un morso all'ex compagno: donna arrestata per stalking e lesioni

