Aggressione al medico del 118 durante un soccorso | scatta l' allontanamento per l' automobilista

Un grave episodio di violenza scuote il settore del soccorso: un automobilista, durante un intervento sulla Pontina, ha ostacolato e inseguito un'ambulanza, arrivando a minacciare e aggredire un medico con un pugno. La scena, avvenuta nei giorni scorsi a... pone drammaticamente in evidenza la necessitĂ di tutela e rispetto per chi ogni giorno rischia la vita per salvare gli altri.

Aveva ostacolato il transito di un'ambulanza che percorreva la Pontina per un soccorso. Poi, quando è stato superato dal mezzo, lo ha inseguito e costretto ad arrestare la marcia. Non contento, ha minacciato il medico a bordo aggredendolo con un pugno. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Aggressione al medico del 118 durante un soccorso: scatta l'allontanamento per l'automobilista

