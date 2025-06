Aggredito 30enne davanti al Fiordaliso

Un episodio di violenza scuote il centro commerciale Fiordaliso: ieri pomeriggio, un giovane di 30 anni è stato aggredito nel parcheggio di via Curiel, lasciando tutti senza parole. Intervenuti prontamente, carabinieri e 118 hanno soccorso la vittima, trasportandola in ospedale. Questa vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di aggregazione. È fondamentale capire cosa si cela dietro questa aggressione e come prevenirne altre in futuro.

Aggressione ieri pomeriggio, intorno alle 14.20 nell’area commerciale di via Curiel. Un uomo di 30 anni, per cause ancora in fase di accertamento, è stato aggredito nel parcheggio antistante uno dei negozi del centro commerciale Fiordaliso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Corsico e un’ambulanza inviata dal 118 di Milano. La vittima, un trentenne del posto, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ Ospedale Humanitas per accertamenti. Il suo ricovero è avvenuto in codice verde. Non è esclusa la lite per futili motivi. M.Sag. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aggredito 30enne davanti al Fiordaliso

