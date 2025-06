aggredisce e minaccia la ex arrestato 40enne

Nella notte del 15 giugno, i Carabinieri di Marina di Ginosa hanno fermato un uomo di circa 40 anni, arrestato per aver aggredito e minacciato l’ex convivente. L'intervento tempestivo è stato possibile grazie alla segnalazione di emergenza della vittima, che ha descritto una situazione di grave pericolo. Questo episodio evidenzia l’importanza di intervenire prontamente contro ogni forma di violenza domestica, tutelando chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

Tarantini Time Quotidiano Nella tarda serata del 15 giugno u.s., i Carabinieri della Stazione di Marina di Ginosa hanno arrestato un uomo di circa 40 anni, sorpreso in flagranza di reato per presunte minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex convivente. L’operazione è scaturita da una segnalazione di emergenza pervenuta al numero unico 112 da parte della vittima, la quale, visibilmente impaurita, ha riferito di trovarsi barricata in casa mentre l’ex compagno, in evidente stato di agitazione, stava cercando di sfondare la porta d’ingresso a calci e pugni. I militari dell’Arma, grazie all’immediato coordinamento con la Centrale Operativa, sono intervenuti in pochi minuti, riuscendo a bloccare l’uomo prima che potesse introdursi nell’abitazione e mettere ulteriormente in pericolo l’incolumità della donna. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it