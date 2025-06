Aggrappati alla moto d' acqua che affonda | salvati in extremis

Aggrappati alla moto d’acqua che affonda e salta in extremis: un’estate sul Lago di Garda si trasforma in un’emozionante avventura. La giovane coppia di turisti tedeschi, spinti dalla voglia di scoperta, si lancia nel mare tra onde leggere e spiriti liberi, sfidando i limiti e le regole. Una giornata che resterà impressa nella memoria, tra brividi di paura e il fascino di un quadro naturale senza tempo.

Una giornata d'estate come tante, ideale per una gita in acquascooter. Una giovane coppia di turisti tedeschi aveva deciso di approfittarne per una piccola avventura sul lago di Garda: partenza da Padenghe, destinazione Sirmione, sfidando le onde leggere e anche il limite previsto dal codice.