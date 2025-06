Aggiornamento deludente per il sequel di transformers one

L’attesa dei fan per il sequel di Transformers One si spegne con un aggiornamento che lascia delusi. Il regista Josh Cooley ha annunciato che, nonostante gli accordi iniziali e i piani di una trilogia, il futuro della serie potrebbe essere ora incerto. La pellicola del 2024, focalizzata sulle origini di Optimus Prime e Megatron, sembra aver messo in standby le speranze di un proseguimento epico. Resta da vedere come reagiranno i fan a questa svolta inattesa.

annuncio ufficiale sul futuro della serie Transformers. Il regista del film Transformers One ha fornito un aggiornamento che delude le aspettative riguardo a un possibile seguito. La pellicola animata, distribuita nel 2024 e diretta da Josh Cooley, approfondisce le origini sconosciute di Optimus Prime e Megatron, prima che si instaurasse il loro storico antagonismo. Nonostante l’intenzione iniziale di avviare una trilogia, con piani già delineati per i capitoli successivi, i risultati al botteghino hanno frenato ogni sviluppo. risultati al botteghino e impatto sulla produzione futura. dati di incasso e reazioni dell’industria. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Aggiornamento deludente per il sequel di transformers one

In questa notizia si parla di: transformers - aggiornamento - deludente - sequel

Transformers One NON avrà un sequel!.

Transformers One NON avrà un sequel! - Nonostante il successo di critica, Transformers One non avrà un sequel per via degli incassi molto al di sotto delle aspettative di Hasbro. Scrive cinefilos.it

Transformers One, brutte notizie: Paramount 'non è interessata' a un sequel - Il regista di Transformers One ha condiviso aggiornamenti ben poco entusiasmanti sul futuro della saga animata sui robottoni ... Segnala cinema.everyeye.it