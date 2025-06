Agenzia Inps Firenze da ' declassare' Cisl chiede chiarimenti

Firenze, 18 giugno 2025 – La Cisl-Fp solleva un importante quesito sulla recente proposta della direzione provinciale Inps di trasformare l’Agenzia di Firenze Sud Est in un semplice Punto Inps. Questa decisione, se confermata, potrebbe avere pesanti ripercussioni sui servizi offerti ai cittadini e sulle condizioni di lavoro del personale. La Cisl chiede chiarimenti urgenti alla direzione, evidenziando la necessità di tutelare qualità e efficienza nel territorio.

Firenze, 18 giugno 2025 - Trasformare l' Agenzia Inps Firenze sud est in semplice Punto Inps. E' l'intenzione espressa dalla direzione provinciale Inps di Firenze, nell'incontro con le organizzazioni sindacali. Lo riferisce il sindacato Cisl-Fp che esprime "forte preoccupazione" per la decisione, "sia per le ricadute sul servizio ai cittadini che per le condizioni di lavoro del personale". Per questo il sindactao ha chiesto alla direzione "di conoscere i dati relativi agli accessi dell'utenza presso le Agenzie territoriali, nonché il numero complessivo dei dipendenti assegnati a ciascuna agenzia e di quelli nella sede provinciale". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agenzia Inps Firenze da 'declassare', Cisl chiede chiarimenti

