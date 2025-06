Agenti indagati per il carabiniere ucciso Piantedosi propone una medaglia al valor civile

Un gesto di riconoscenza inaspettato scuote il panorama delle forze dell'ordine: il ministro Piantedosi propone una medaglia al valor civile per gli agenti coinvolti nella drammatica vicenda del carabiniere ucciso. Un gesto di gratitudine che si scontra con le accuse di omicidio colposo rivolte a Ivan Lupoli e Giuseppe Cavallo, protagonisti di un’operazione cruciale ma controversa. La questione si fa sempre più complessa e apre un dibattito sulla giustizia e il valore del coraggio.

Il ministro: "Gratitudine per il loro coraggio". I due poliziotti, il viceispettore Ivan Lupoli e il sovrintendente Giuseppe Cavallo, sono accusati di omicidio colposo per aver ucciso uno dei due rapinatori nell'operazione successiva all'omicidio di Legrottaglie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Agenti indagati per il carabiniere ucciso, Piantedosi propone una medaglia al valor civile

