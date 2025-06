Agenti aggrediti al parco Galvani | daspo di due anni per il senzatetto

Un episodio di violenza nel cuore di Pordenone scuote la comunità: un senzatetto, protagonista di un grave gesto al Parco Galvani, riceve ora un daspo urbano di due anni. Il provvedimento del questore Giuseppe Solìmene mira a garantire la sicurezza pubblica, ma solleva anche interrogativi sul rapporto tra marginalità e tutela dei cittadini. Questa misura rappresenta un passo deciso contro l’increscioso episodio, rafforzando l’impegno di tutte le istituzioni a preservare la tranquillità urbana.

Si è reso protagonista di grave episodio di violenza avvenuto il 9 giugno presso il Parco Galvani. Per il 27enne straniero, senza fissa dimora, è scattato in queste ore il daspo urbano emanato dal questore di Pordenone Giuseppe Solìmene. Con questo provvedimento, della durata di due anni, l'uomo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Agenti aggrediti al parco Galvani: daspo di due anni per il senzatetto

In questa notizia si parla di: parco - galvani - daspo - anni

Premiati i quattro agenti aggrediti al parco Galvani: "Chi tocca la divisa deve pagare" - In un gesto di coraggio e dedizione, Riccardo Vivian, Gabriele Pauletto, Giulia Stefanutti e Luca Fedrigo sono stati premiati per il loro impegno al Parco Galvani, dove hanno subito un'aggressione.

Aggressione al poliziotto, daspo urbano per un 27enne: per due anni non potrà accedere ai parchi di Pordenone; Agenti aggrediti al parco Galvani: daspo di due anni per il senzatetto.

Dorme e bivacca nel parco appena riqualificato, il Comune pensa al Daspo dalla città - Al Parco Galvani rinnovato sono tornati i bivacchi ... Riporta ilgazzettino.it

Spacciava droga vicino alle scuole, nel parco della parrocchia: Daspo al pusher degli studenti. Allontanato per 5 anni - Spacciava vicino alle scuole, nel parco della parrocchia: pusher allontanato per 5 anni. Secondo ilgazzettino.it