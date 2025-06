Agea oltre 8 miliardi erogati all’agricoltura Le nuove sfide tra digitalizzazione e sostenibilità

Nel cuore dell’agricoltura italiana, Agea si conferma protagonista con oltre 8 miliardi di euro erogati nel 2024, sostenendo innovazione, sostenibilità e giovani talenti. Un impegno che traccia il futuro del settore, tra sfide digitali e ambientaliste. Scopri come questa straordinaria operazione di investimento stia plasmando il domani rurale del nostro Paese. L’evoluzione è appena iniziata.

Roma, 18 giugno 2025 – Oltre 8 miliardi di euro erogati complessivamente ad agricoltori, allevatori, enti locali e soggetti collettivi, 76,7 milioni per i giovani agricoltori e 111 milioni per il sostegno alimentare alle fasce sociali più vulnerabili. Sono i risultati raggiunti nel 2024 dall’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), contenuti nel Primo Rapporto annuale presentato oggi a Roma dal direttore Fabio Vitale, alla presenza del ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. L’evento ha ospitato anche gli interventi del consigliere per le politiche di bilancio del presidente del Consiglio, Renato Loiero; del presidente della nona commissione permanente industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica Luca De Carlo e il Consigliere di amministrazione Inps Antonio Di Matteo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Agea, oltre 8 miliardi erogati all’agricoltura. Le nuove sfide tra digitalizzazione e sostenibilità

Agricoltura, ammodernamento dei frantoi: via alle prime erogazioni da Agea - L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) ha avviato il primo pagamento dei contributi del Bando frantoi, destinato a 17 beneficiari per un totale di quasi 1,5 milioni di euro.

Sviluppo rurale: AGEA eroga oltre 13 milioni di euro a più di 11.000 beneficiari. Prosegue l’impegno di AGEA nel garantire continuità ai pagamenti a favore degli agricoltori. Con il decreto di Agea del 21 maggio, sono stati erogati 13,2 milioni di euro nell’ambit Vai su Facebook

