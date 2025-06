Agazzano tra storia e memoria

Vivi un’immersione tra storia e memoria ad Agazzano, domenica 22 giugno alle 9:45 in piazza Europa. La visita guidata, curata da Sara Motta, ti porterà alla scoperta del Municipio e del Monumento ai Caduti, testimoni di un passato ricco di significato. Un momento speciale per riflettere e sostenere la comunità locale: l'offerta libera sarà devoluta alla parrocchia di Agazzano, per mantenere vivo il senso di condivisione e solidarietà.

