Affossato dagli scandali di corruzione Sánchez reagisce alzando la cresta

In un clima di crisi politica e scandali, il premier Sanchez si rialza più determinato che mai, sfidando le accuse e mantenendo saldo il suo ruolo. Mentre il Paese guarda con scetticismo, Sanchez si prepara a rispondere al Congresso il 9 luglio, tentando di rilanciare la sua leadership. L’Italia, come l’Europa, segue con attenzione questa partita intricata, alla ricerca di una stabilità che sembra sempre più difficile da conquistare. Continua a leggere.

Il premier iberico riferirà al Congresso il 9 luglio sui casi giudiziari del suo partito. Intanto calano i consensi ma lui rifiuta di dimettersi, anzi fa il furbo con le opposizioni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Affossato dagli scandali di corruzione, Sánchez reagisce alzando la cresta

