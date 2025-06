Affittacamere abusivo scoperto dalla polizia locale | fioccano le multe

Un’operazione della Polizia Locale della Federazione Comuni Camposampierese ha smascherato un affittacamere abusivo, scoprendo un appartamento di circa 100 metri quadri trasformato in una sistemazione irregolare con dieci posti letto. La scoperta ha portato a pesanti sanzioni per il gestore, evidenziando ancora una volta la ferma volontà delle autorità di tutelare legalità e sicurezza. Un richiamo importante alla necessità di rispettare le normative per garantire un ambiente sicuro e regolamentato.

