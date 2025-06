Affidamento in prova revocato all’ubriaco Finisce in carcere

Una scena che avrebbe potuto finire in tragedia, ma fortunatamente ha visto l’intervento tempestivo dei militari. Il 31enne, trovato in evidente stato di ebbrezza, aveva già dato prova di pericolosità salendo sulla bicicletta e cadendo poco dopo. La sua condotta ha portato alla revoca dell’affidamento in prova e a un nuovo, severo capitolo in carcere, dimostrando come la tutela della sicurezza pubblica sia una priorità imprescindibile.

Dietro le sbarre per i prossimi due anni. Sulla strada da Crema a Ripalta Nuova l'intervento dei militari era stato richiesto, mercoledì scorso, da alcune persone che avevano assistito alla performance di un 31enne che, in evidente stato di ubriachezza, si ostinava a salire sulla bicicletta per poi cadere dopo pochi metri, con pericolo per sé e per chi stava transitando. Pochi minuti e i militari erano arrivati al cospetto di questo individuo il quale si ostinava a salire sulla bici per volersene andare, si era rifiutato di dare le proprie generalità e aveva insultato i due carabinieri intervenuti.

