Affetta da un sarcoma rarissimo raccolti 60mila euro per Eleonora | Proverò a curarmi negli Usa

Una battaglia difficile e senza precedenti quella di Eleonora Ghetti, insegnante e madre di due figli, affetta da un sarcoma raro e aggressivo. La sua storia ha commosso e mobilitato una grande rete di solidarietà, raccogliendo oltre 60mila euro per permetterle di ricevere cure negli Stati Uniti, dove specialisti possono offrire speranze di salvezza. È un esempio di come la comunità possa fare la differenza quando si unisce contro l’inedito.

Forlì-Cesena, 18 giugno 2025 – Una vera e propria corsa contro il tempo, quella che sta affrontando Eleonora Ghetti, insegnante di 39 anni, madre di due figli piccoli, affetta da un sarcoma raro e aggressivo. La diagnosi è arrivata a inizio marzo, ma il sarcoma cresce di settimana in settimana ed è così raro che nemmeno i migliori istituti oncologici italiani – è seguita sia da Milano che da Meldola – ne hanno visto uno simile. Il male oscuro è talmente poco conosciuto che gli stessi dottori da cui è in cura le hanno consigliato di rivolgersi oltreoceano, al Md Anderson Cancer Center di Houston, Texas, tra i migliori al mondo per la cura dei tumori rari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it