Afferrato e sbattuto al muro | le immagini dell’arresto del candidato sindaco di New York Brad Lander

Le immagini dell’arresto shock di Brad Lander, il candidato sindaco di New York, hanno fatto il giro del mondo. Un episodio che scuote la politica cittadina e solleva interrogativi sulla gestione delle immigrazioni negli Stati Uniti. L’episodio, avvenuto nel cuore di Manhattan, mette in luce le tensioni tra legge e diritti civili, lasciando tutti con una domanda: cosa succederà ora alla corsa alla città?

Uno dei candidati a sindaco di New York, il democratico Brad Lander, è stato arrestato da agenti dell'Ice, responsabili dell'immigrazione negli Stati Uniti, in un tribunale per l'immigrazione di Manhattan. Lander, che è attualmente il comptroller (la seconda carica cittadina) stava accompagnando un imputato fuori dalla corte quando è stato afferrato da agenti dell'immigrazione, sbattuto contro un muro e ammanettato. Lander si era recato negli uffici di 26 Federal Plaza per osservare una serie di udienze relative a persone minacciate di deportazione.