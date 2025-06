Affari Tuoi l' imitazione esilarante di Stefano De Martino | Apriamo la busta

Prepariamoci a un'altra serata all'insegna del divertimento e delle sorprese con "Affari Tuoi". Questa volta, lo show condotto da Stefano De Martino si anima con l'imitazione esilarante di un grande talento, portando il sorriso tra le sfide e i colpi di scena. E ora, scopriamo insieme chi sono i nuovi protagonisti di questa emozionante puntata, tra risate e suspense!

Oggi, mercoled√¨ 18 giugno, √® andato in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di presentare la nuova concorrente della serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Toscana. Si chiama Michael, viene da Pistoia ed √® un gastronomo. La nuova concorrente √® la pacchista in rappresentanza della Regione Sardegna. Il suo nome √® Giorgia e viene dalla provincia di Sassari. Lei √® una studentessa di Scienze dell'Educazione e della Formazione ed √® alla fine del secondo anno. "Quindi l'anno prossimo siamo di laurea", ha detto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it