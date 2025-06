Affari Tuoi il Dottore fa impazzire Francesco | il concorrente si schianta male

Eccoci di nuovo nello studio di Affari Tuoi, il palcoscenico dove fortuna e follia si incontrano senza filtri. Questa sera, protagonista è Francesco dalla Toscana, pronto a sfidare il destino tra risate, tensione e colpi di scena. Il Dottore fa impazzire i concorrenti, mentre il suo rivale si schianta male, lasciando spazio all'imprevedibilità pura. Prepariamoci a scoprire come finirà questa emozionante puntata…

Eccoci ancora nello studio di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, il game-show a tutto pacchi, il territorio insidioso del Dottore, lo spettacolo dove a farla da padrone è soltanto la fortuna perché, bando alle ciance, la strategia ad Affari Tuoi non esiste. Dunque, eccoci qua: la puntata è quella andata in onda su Rai 1 nella serata di martedì 17 giugno. A misurarsi col destino tocca a Francesco, in rappresentanza della Toscana. Al suo fianco il fratello Luca, del quale ha raccontato vizi ma soprattutto virtù. Poi si entra nel vivo. Il dottore interviene con la sua prima proposta: 31mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it