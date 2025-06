Affari tuoi | come il dottore ha rovinato tutto

La puntata di Affari Tuoi del 18 giugno 2025 è stata un susseguirsi di emozioni, colpi di scena e decisioni inaspettate che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Tra i protagonisti, Francesco, il parrucchiere toscano dal carattere vivace, ha contribuito a rendere questa edizione memorabile con le sue gag e mosse strategiche. Ma è stato proprio "come il dottore" a rovinare tutto? Scopriamolo insieme.

analisi della puntata di affari tuoi del 18 giugno 2025. La sessione di Affari Tuoi andata in onda il 18 giugno 2025 ha visto protagonisti numerosi partecipanti, con situazioni imprevedibili e colpi di scena che hanno coinvolto pubblico in studio e telespettatori. Tra i concorrenti, spicca la figura di Francesco, un parrucchiere toscano noto per le sue gag divertenti e le scelte strategiche durante il gioco. La puntata si è distinta per le molteplici giocate e i cambi di pacco che hanno movimentato l’evento, creando un’atmosfera ricca di suspense. profilo del concorrente principale: Francesco. background e caratteristiche personali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Affari tuoi: come il dottore ha rovinato tutto

In questa notizia si parla di: affari - tuoi - dottore - rovinato

Striscia la Notizia, la confessione di Flavio Insinna su Affari Tuoi - Striscia la Notizia torna a indagare su Affari Tuoi, il popolare game show di Rai1. Flavio Insinna, ex conduttore del programma, si confida svelando retroscena inediti.

Ad Affari Tuoi durante la partita di Chiara, Stefano De Martino mantiene la parola data e taglia i baffi a Francesco, concorrente della Toscana Vai su Facebook

Affari Tuoi, uno choc: Mi hai rotto il ca***, così il Dottore annienta Pasquale; Affari Tuoi, Alec fregato dal Dottore e De Martino sbotta: Ritiriamoci. Social furiosi: Non lo accetto; Alec, il gemello di Stefano De Martino, accetta il cambio ad Affari Tuoi: aveva 20 euro, va via con un euro.

Affari Tuoi, Chiara rovina l'aiutino del Dottore e De Martino sbrocca (con le forbici). Fischi sul web: “Una noia mortale” - Le polemiche sui social Dopo la puntata del 26 maggio 2025 di Affari Tuoi, come sempre, non mancano le polemiche sui ... Come scrive libero.it

Affari Tuoi, Francesco rischia con De Martino e scoppia a piangere: "Io 'permalosa' come Stefano" - Affari Tuoi, Francesco rischia con De Martino e scoppia a piangere: 'Io 'permalosa' come Stefano' Nella puntata del 18 giugno, Francesco cambia il pacco due volta e finisce malissimo, con il Dottore c ... Riporta informazione.it