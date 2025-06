Affari suoi | Stefano De Martino e le presunte fidanzate quali sono i reali rapporti con loro e con i vertici Rai

Stefano De Martino, protagonista di "Affari tuoi", si trova al centro di un vortice di voci e paparazzi, tra nuove fiamme e misteriosi rapporti con le sue presunte fidanzate. Ma qual è la verità dietro queste storie? Mentre il pubblico si domanda se sia solo un gioco o qualcosa di più, esploriamo i retroscena e i possibili collegamenti con i vertici Rai. Continua a leggere per scoprire cosa c’è davvero sotto la superficie.

Più che Affari tuoi sono Affari suoi. È partito un nuovo esilarante gioco dell’estate che prevede la caccia alla fidanzata di Stefano De Martino. Il noto conduttore, a oggi, è stato accoppiato ad almeno cinque ragazze diverse ma Fanpage.it apprende come stanno le cose e prova a ricostruire in questo articolo se il clima è davvero rovente, incluso quello che riguarderebbe i vertici Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: affari - suoi - stefano - martino

Pietrangeli: «Sinner residente a Montecarlo? Affari suoi, paga le tasse dove vince i tornei» - Durante la trasmissione “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” su Rai 3, Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, commenta con entusiasmo Panatta e Sinner.

Stefano De Martino e l'omaggio a Maria De Filippi ad Affari Tuoi: spettatori stupiti Vai su Facebook

Affari suoi: Stefano De Martino e le presunte fidanzate, quali sono i reali rapporti con loro e con i vertici Rai; Stefano De Martino, la frase ad Affari Tuoi sorprende il pubblico: «Sei un venduto». Ecco a chi era rivolta; Affari Tuoi, Francesco rischia con De Martino e scoppia a piangere: Io 'permalosa' come Stefano.

Stefano De Martino, la frase ad Affari Tuoi sorprende il pubblico: «Sei un venduto». Ecco a chi era rivolta - Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda il 17 giugno, Stefano De Martino si è lasciato andare a un’esclamazione che ha mandato in visibilio il pubblico del game show di Rai Uno: «Sei un vendu ... Come scrive msn.com

Affari Tuoi, Francesco rischia con De Martino e scoppia a piangere: "Io 'permalosa' come Stefano" - Nella puntata del 18 giugno, Francesco cambia il pacco due volta e finisce malissimo, con il Dottore che lo frega nell'ultimo step: cosa è successo ... Si legge su libero.it