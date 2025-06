AEW | La WWE nel futuro di Britt Baker? Coachman lancia la bomba ma le fonti lo smentiscono

Le voci sul possibile passaggio di Britt Baker dalla AEW alla WWE hanno acceso il mondo del wrestling. Durante il podcast Behind the Turnbuckle, Jonathan Coachman ha lanciato una vera e propria bomba, alimentando le speculazioni tra i fan. Tuttavia, le fonti ufficiali hanno prontamente smentito queste insinuazioni, ristabilendo la realtà. Ma cosa riserva il futuro per questa stella emergente? Solo il tempo potrà svelarlo.

Britt Baker è finita oggi al centro delle speculazioni online dopo che Jonathan Coachman ha dichiarato che sarebbe “fuori dalla AEW—quasi” pronta a firmare con la WWE. Il commento, fatto durante il podcast Behind the Turnbuckle, ha mandato i fan in fibrillazione. almeno fino a quando la realtà non è intervenuta a chiarire le cose. Coachman aveva inizialmente lasciato intendere che una “ top star femminile ” fosse in procinto di passare alla WWE. Quando un co-conduttore ha ipotizzato si trattasse di Britt Baker, lui lo ha confermato senza mezzi termini: “Ding ding ding ding. Fuori dalla AEW—quasi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: La WWE nel futuro di Britt Baker? Coachman lancia la bomba, ma le fonti lo smentiscono

In questa notizia si parla di: britt - baker - coachman - lancia

Thunder Rosa: “Voglio un hair vs hair match contro Britt Baker a All In” - Thunder Rosa lancia una sfida mozzafiato: un hair vs hair match contro Britt Baker a All In! Questa rivalità, che ha già rivoluzionato il wrestling femminile in AEW, rappresenta un nuovo capitolo di intensità e passione.

AEW’s Britt Baker on Her ‘Cobra Kai’ Role, Social Media Hate and ‘Roller Coaster’ Year (Exclusive) - All Elite Wrestling star Britt Baker knows she isn’t for everybody — and she’s done apologizing for it. usmagazine.com scrive

Britt Baker: It Didn’t Work Out, But I’m Thankful We Got To Work With CM Punk - AEW terminated Punk on September 2 following his involvement in a backstage incident at AEW All In. Lo riporta yahoo.com