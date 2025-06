Aeroporto di Genova | inaugurato un nuovo volo Biglietti da 24,99 euro

L'aeroporto di Genova si arricchisce di una nuova opportunità di viaggio: è stato inaugurato il collegamento con Cracovia di Wizz Air, offrendo tre voli settimanali a partire da martedì 17 giugno 2025. Questa novità apre le porte a scoperte e avventure tra Italia e Polonia, facilitando spostamenti rapidi e convenienti. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza unica: i biglietti sono disponibili a partire da soli 2499 euro!

Inaugurato un nuovo volo all'aeroporto Cristoforo Colombo. Si tratta del collegamento tra Genova e Cracovia di Wizz Air, che ha preso il via martedì 17 giugno 2025. Nuovo volo Genova-Cracovia I voli verso la seconda città della Polonia sono operativi tre volte a settimana - ogni martedì. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Aeroporto di Genova: inaugurato un nuovo volo. Biglietti da 24,99 euro

In questa notizia si parla di: genova - volo - aeroporto - inaugurato

Volo diretto Reggio Calabria-Genova, Minicuci spiega il progetto presentato alla Regione Liguria - Minicuci ha presentato alla Regione Liguria un progetto per un volo diretto Reggio Calabria-Genova. Dopo l’arrivo di Ryanair a Tito Minniti, molti reggini sperano in questa rotta, scomparsa nel tempo, per incentivare i collegamenti tra le due città e favorire lo sviluppo economico e turistico.

Non male l’ammodernamento dello scalo di Alghero, inaugurato stamane nella nuova veste. Complimenti alla società di gestione. Ora occorrono anche i voli invernali: deve essere la battaglia di tutti. https://www.sassaritoday.it/#?pag=2 Vai su Facebook

Aeroporto di Genova: inaugurato un nuovo volo. Biglietti da 24,99 euro; Aeroporto, Bucci: Sogno il volo diretto Genova-New York; Aeroporto di Genova, inaugurata la nuova ala est. Le novità e gli interventi previsti entro il 2026.

Aeroporto di Genova, inaugurata la nuova rotta Genova-Cracovia - Wizz Air e Aeroporto di Genova hanno celebrato l’inaugurazione della nuova rotta Genova – Cracovia. Riporta genova24.it

Nuovo volo da Genova per Cracovia - Cracovia, segnando un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dei collegamenti internazionali della Liguria e ... Scrive genova.repubblica.it