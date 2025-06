Aereo i posti e le file più sicuri in caso di incidente secondo l’esperto | Qui fino al 74% di possibilità di salvarsi

Sebbene l’aereo sia uno dei mezzi di trasporto più sicuri, la domanda sulla sicurezza dei posti in caso di incidente rimane centrale. Secondo esperti e studi risalenti agli anni ’70, alcune posizioni sembrano offrire migliori probabilità di sopravvivenza. Ma quale è il segreto per aumentare le chance di salvarsi? Analizzando i dati, emerge che scegliere con attenzione il proprio posto può fare la differenza, anche se nulla garantisce un’esito certo.

Nonostante l’aereo sia uno dei mezzi di trasporto più sicuri al mondo, la domanda continua a tornare: in caso di incidente, ci sono sedili che offrono maggiori probabilità di sopravvivenza? La questione non ha una risposta assoluta, ma alcune evidenze suggeriscono che la posizione in cabina può fare la differenza. Ogni incidente ha caratteristiche uniche, e il contesto influisce profondamente sugli esiti. Tuttavia, analizzando i dati disponibili, emergono indicazioni interessanti. Alcuni studi mostrano che certi posti hanno registrato, nel tempo, tassi di sopravvivenza più elevati. Un esempio recente è quello di Ramesh Vishwaskumar, unico superstite del volo Air India da Ahmedabad a Londra Gatwick, precipitato nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

