Adults

In una vibrante New York, cinque amici ventenni navigano tra sogni, sfide e risate, cercando di diventare persone migliori ogni giorno. Tra momenti di ilarità e riflessioni profonde, questa serie comedy corale per adulti svela le sfide dell’età adulta con spontaneità e cuore. Preparatevi a immergervi nelle loro storie, perché il viaggio verso la maturità è appena iniziato...

La serie comedy corale per adulti racconta di un gruppo di ventenni di New York che cercano di essere brave persone, nonostante ci sia ancora molta strada da fare. Samir, Billie, Paul Baker, Issa e Anton sono cinque amici che si ritrovano insieme nella casa d'infanzia di Samir, dove condividono. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Adults

In questa notizia si parla di: adults - samir - fare - infanzia

Adults, la nuova serie comica Disney+ si mostra nel primo trailer; Adults, la nuova comedy su Disney+: trailer, trama, cast, guest star e quando esce; Adults, le avventure (da ridere) di cinque ventenni a New York.

Adults, la nuova comedy su Disney+: trailer, trama, cast, guest star e quando esce - Samir, Billie, Paul Baker, Issa e Anton sono cinque amici che si ritrovano insieme nella casa d'infanzia di Samir, dove condividono pasti, ansie e, ... Scrive today.it