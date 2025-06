Adults su Disney dal 2 luglio | scopri la nuova serie imperdibile

Dal 2 luglio, Disney+ renderà disponibile "Adults", la nuova serie comedy che promette di catturare il cuore degli adulti con ironia, realismo e tanta empatia. Dopo il suo debutto su FX, questa produzione originale si prepara a conquistare il pubblico italiano, offrendo uno sguardo autentico e divertente sulle sfide quotidiane della vita adulta. Non perderti questa imperdibile novità: scopri come "Adults" rivoluzionerà il modo di vivere le serie TV!

serie tv “adults”: il debutto su disney+ e le anticipazioni. La piattaforma streaming Disney+ si prepara ad aggiungere alla propria offerta una nuova produzione originale targata FX: si tratta di “Adults”, una comedy corale che affronta con ironia, realismo e grande empatia le sfide della vita adulta. La serie ha fatto il suo debutto su FX con i primi due episodi il 28 maggio 2025, mentre tutti gli otto episodi sono stati resi disponibili in contemporanea su Hulu e Disney+ a partire dal 2 luglio dello stesso anno. In Italia, l’uscita è stata posticipata al 2 luglio, dopo un iniziale ritardo rispetto alla data prevista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Adults su Disney dal 2 luglio: scopri la nuova serie imperdibile

In questa notizia si parla di: disney - adults - serie - luglio

Adults, la nuova comedy su Disney+: trailer, trama, cast, guest star e quando esce - Crescere non è mai semplice, ma con gli amici tutto diventa possibile. Disney+ presenta "Adults", la nuova comedy FX creata da Ben Kronengold e Rebecca Shaw.

Adults sarà disponibile su Disney+ a partire dal 2 luglio. Vai su X

«Disney+ trasmetterà in esclusiva tutte le partite della UEFA Women’s Champions League a partire dalla stagione 2025/26». Questo annuncio segna un momento storico per il mondo dello streaming sportivo e un'importante conferma dell'interesse crescente Vai su Facebook

30 serie tv da guardare su Disney+ – Lista aggiornata a giugno 2025; Adults: una commedia generazionale di FX su Disney+.; Adults la nuova serie comedy dal 29 maggio su Disney +.

Disney +, film e serie (anche Star) in uscita a luglio 2021 - che convoglia tanti contenuti, tra film e serie tv, perfette per abbracciare il pubblico più adulto e non solo le famiglie. Da gqitalia.it

Disney +, le migliori serie da vedere a luglio 2023 - La piattaforma streaming ha in serbo per i suoi iscritti molti prodotti nuovi che ci faranno compagnia a partire dal mese di ... Scrive quotidiano.net