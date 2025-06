Adotta una famiglia fa quindici Per fare vincere la solidarietà

Adotta una famiglia fa quindici, un’iniziativa che ha fatto la differenza per tanti abitanti di Osnago. In un territorio ricco di risorse come la Brianza lecchese, la crisi economica tra il 2008 e il 2011 ha lasciato molte famiglie in difficoltà. Per rafforzare il loro impegno, parrocchia, amministratori e volontari si sono uniti per sostenere chi ha bisogno, dimostrando che insieme si può vincere la sfida della solidarietà.

Quindici anni di osnaghesi che aiutano osnaghesi in difficoltà. “ Adotta una famiglia “ compie 15 anni. La crisi economica che si è sviluppata tra il 2008 e il 2011 ha avuto effetti devastanti su molte persone, anche a Osnago, circa 4.750 abitanti nel cuore della ricca Brianza lecchese. Per rendere più efficaci e coordinati i loro interventi di risposta ai nuovi poveri, i fedeli della parrocchia, gli amministratori locali e i volontari dell’associazione “Il Pellicano“ hanno dato - nell’ottobre del 2011 - il via ad intervento congiunto, appellando ai cittadini per aiutare i compaesani in difficoltà: Adotta una famiglia appunto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Adotta una famiglia“ fa quindici . Per fare vincere la solidarietà

In questa notizia si parla di: adotta - famiglia - quindici - fare

?ROMEO? MASCHIO DI 15 ANNI TERNI Ha bisogno urgente di una nuova famiglia, purtroppo è rimasto completamente solo... Non serve dire che è affettuoso, socievole e bellissimo! Per info 335 6102542 https://www.facebook.com/share/p/1LXRzN4epH/ Vai su Facebook

“Adotta una famiglia“ fa quindici . Per fare vincere la solidarietà; Adozione Internazionale. Un contributo da 15mila euro per ogni famiglia che adotta; L’ingiustizia per il cane Rex: adottato e restituito dopo 15 giorni perché ritenuto “pericoloso”.

"Adotta un gatto". Ecco cosa fare prima di accoglierlo in casa - "Adotta un gatto" si propone come uno strumento gratuito per tutti per rispondere a queste e a tante altre domande che insorgono quando una famiglia decide ... Secondo repubblica.it