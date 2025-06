Addio scontrino ma solo se paghi con la carta | approvata la risoluzione di Fratelli d' Italia

Addio scontrino cartaceo, ma solo se paghi con la carta! La proposta di Fratelli d’Italia in Parlamento mira a modernizzare il sistema, riducendo l’uso della plastica e semplificando le transazioni. Un passo verso un commercio più sostenibile e digitale, che potrebbe rivoluzionare il rapporto tra negozi e clienti. L’obiettivo è rendere i pagamenti più veloci ed ecologici, senza compromettere la trasparenza. La rivoluzione è alle porte: tutto si basa sulla tecnologia e sulla responsabilità collettiva.

Stop agli scontrini cartacei per chi paga con il bancomat nei negozi. Su spinta di Fratelli d'Italia la Camera chiede al governo di superare, step by step, un obbligo attualmente previsto per i commercianti. Per i parlamentari si tratta di un modo per eliminare una quantità ingente di carta. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Addio scontrino, ma solo se paghi con la carta: approvata la risoluzione di Fratelli d'Italia

