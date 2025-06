Addio di Inzaghi resta il disappunto dell’Inter! Dettaglio non da poco – Sky

L’addio di Simone Inzaghi all’Inter ha suscitato non solo sorpresa, ma anche un pizzico di delusione tra i tifosi e la società nerazzurra. Nonostante gli ottimi risultati raggiunti in quattro stagioni, il modo in cui si è conclusa questa collaborazione ha lasciato un retrogusto amaro. Un dettaglio che non è passato inosservato, rivelando come spesso le strategie e le emozioni possano influenzare i grandi affari del calcio.

Simone Inzaghi ha lasciato l’Inter per accasarsi all’Al-Hilal, squadra saudita che gli ha garantito il secondo ingaggio più elevato al mondo per un allenatore di calcio. Un dettaglio del suo addio non è stato per nulla apprezzato dalla società nerazzurra. LA SITUAZIONE – Simone Inzaghi e l’Inter avrebbero, di certo, potuto lasciarsi in modo diverso. Dopo 4 stagioni caratterizzate da svariati successi, vari sogni non realizzati e un percorso gradito ad alcuni e mal digerito da altri, l’epilogo è stato quello che nessuno sperava di vedere. La combinazione della sconfitta in finale di Champions League contro il PSG e dell’addio denso di interrogativi – da parte del tecnico piacentino – ha inevitabilmente inquinato le dinamiche di un rapporto che avrebbe meritato tutto un altro finale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Addio di Inzaghi, resta il disappunto dell’Inter! Dettaglio non da poco – Sky

In questa notizia si parla di: inzaghi - addio - inter - dettaglio

Inzaghi, prima intervista all’Al-Hilal e spiega l’addio all’Inter: “Volevo…” - Nel suo debutto come allenatore dell’Al-Hilal, Simone Inzaghi ha condiviso emozioni e motivazioni, rivelando la sua voglia di esplorare nuove frontiere nel mondo del calcio.

Simone Inzaghi torna sul suo addio all’Inter “Le critiche che sto sentendo sono nulla in confronto a quelle che ho ricevuto dal mondo Inter. Pur con tanto dolore, penso che la separazione fosse la cosa più giusta per tutti” Vai su Facebook

#Inzaghi sull'addio: "Era la scelta giusta per il bene dell’Inter" Vai su X

Inzaghi lascia l’Inter, l’addio è ufficiale: andrà in Arabia; Inzaghi dice addio all’Inter e vola in Arabia all’Al Hilal; Sky – Inzaghi, segnali di addio all’Inter. Nel caso arriverà un giovane come questi tre nomi.

Boninsegna: «Inzaghi non è stato un professionista nell’addio all’Inter. Chivu dovrà sistemare una cosa» - Le parole di Roberto Boninsegna, ex attaccante dell’Inter, sull’addio di Simone Inzaghi alla panchina del club nerazzurro. Come scrive calcionews24.com

Inter, Boninsegna bacchetta Inzaghi, boccia Calha e avvisa Chivu: “Al-Hilal prima del PSG? Triste e ingiusto” - L’ex bandiera nerazzurra, Boninsegna, commenta duramente l’addio dopo quattro stagioni di Simone Inzaghi all’Inter e trova pro e contro sul nuovo corso targato Chivu avvisandolo su Calhanoglu ... Scrive sport.virgilio.it