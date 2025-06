Addio allo scontrino di carta per chi paga in digitale c' è una proposta alla Camera

L'Italia si prepara a fare un passo avanti verso la sostenibilità e l'innovazione con la proposta di Fratelli d'Italia di abolire lo scontrino di carta per i pagamenti digitali, dal primo gennaio 2027. Questa mozione, presentata alla Camera, mira a ridurre sprechi e paperazzioni, promuovendo un documento commerciale strettamente digitale. Una scelta che apre la strada a un futuro più smart e rispettoso dell’ambiente.

