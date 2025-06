Addio alla chef Anne Burrell morta a 55 anni la star di Food Network trovata senza vita nel suo appartamento disposta l' autopsia

Una tragedia Sconvolgente scuote il mondo della cucina e della televisione: Anne Burrell, la star di Food Network amata da milioni, è stata trovata senza vita a soli 55 anni nel suo appartamento di Brooklyn. La sua scomparsa improvvisa lascia un vuoto enorme, e l’autopsia disposta dalla famiglia sarà fondamentale per chiarire le cause. È un momento di grande tristezza che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sul valore dei nostri eroi culinari.

Come ha confermato la famiglia, è stata trovata morta martedì mattina nella sua abitazione di Brooklyn, a New York È morta improvvisamente a 55 anni Anne Burrell, celebre chef e volto iconico di Food Network, nota soprattutto per aver condotto per anni il popolare programma "Worst Cooks in Am. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it