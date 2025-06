Addio alla chef Anne Burrell morta a 55 anni la star di Food Network trovata senza vita nel suo appartamento disposta l' autopsia

Un dolore improvviso scuote il mondo della cucina e dei media: Anne Burrell, étoile di Food Network e ammirata chef, è venuta a mancare all'età di 55 anni. Trovata senza vita nel suo appartamento di Brooklyn, la sua scomparsa lascia sgomenti fan e colleghi. Mentre si attende l’esito dell’autopsia, il ricordo di questa figura carismatica e appassionata continuerà a vivere nelle ricette e nei cuori di tutti.

