Addio ad Anne Burrell la chef di Food Network morta improvvisamente in casa | aveva 55 anni

Un dolore improvviso scuote il mondo della cucina e dell'intrattenimento: Anne Burrell, amata chef di Food Network e protagonista di 'Worst Cooks in America', ci ha lasciati all'età di 55 anni. La sua passione, talento e l'amore per la cucina rimarranno sempre impressi nei cuori di chi l'ha seguita. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso le sue ricette e le sue opere.

(Adnkronos) – La celebre chef statunitense Anne Burrell, volto noto di Food Network e storica conduttrice del programma 'Worst Cooks in America', è morta improvvisamente all'età di 55 anni a New York. A darne l'annuncio è stata la famiglia, che in un commosso comunicato ha ricordato "una moglie, sorella, figlia, madre e amica amatissima, la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

