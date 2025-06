addio a giovanni di cosimo morto a 61 anni il trombettista di propaganda live si era diplomato al conservatorio di santa cecilia di roma

Un’altra perdita nel mondo della musica e dello spettacolo: si spegne all’età di 61 anni Giovanni Di Cosimo, il noto trombettista e volto iconico di “Propaganda Live”. Diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia, aveva conquistato il pubblico con la sua passione e il suo talento. È il secondo lutto per la trasmissione di La7, dopo la scomparsa della violinista Valentina Del Re. Il suo ricordo rimarrà vivo nella memoria di tutti gli ammiratori.

